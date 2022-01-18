Вашингтон, 18 января, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В бета-версию 2.22.3.5 . мессенджера WhatsApp для Android добавят инструменты для рисования. Об этом 18 января пишет «Канобу».

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По данным СМИ, в новой версии приложения можно будет пользоваться «карандашами». С их помощью пользователи смогут рисовать на фото и видео, изменяя цвет и размер линии.

Добавим, что в новой версии мессенджера также появится инструмент размытия отдельных фрагментов на фотографиях. В приложении ещё будут доступны «Реакции» — функции быстрых ответов, как в Telegram и Facebook.