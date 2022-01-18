Вологда, 18 января, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В Вологодской области зафиксировали второй случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом в ходе заседания оперштаба сообщила главный санитарный врач региона Ирина Кузнецова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В Вологодской области подтверждено два случая заражения штаммом «Омикрон», один из зараженных не выезжал за пределы региона», — сообщила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, о появлении «Омикрона» на Вологодчине стало известно 13 января.