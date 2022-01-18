Бухарест, 18 января, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В 2021-м году в Румынии зафиксированы рекордные за последние 30 лет показатели смертности, которые позволяют говорить о тенденции резкого сокращения населения страны. Об это говорится в докладе румынского Национального института статистики (НИС), сообщает 18 января бухарестская газета Jurnalul.

PavelD Румыния

По словам социологов, за первые 11 месяцев прошлого года в стране по различным причинам скончались 307 192 человека, что на 17% больше, чем за тот же период 2020-го года.

«Это самые высокие цифры в новейшей истории страны, — говорится в документе НИС. — Подобная ситуация в последний раз регистрировалась лишь в 1991-м году». При этом общая рождаемость в Румынии снизилась по сравнению с 2020-м годом на 2% и составила 160 304 ребенка.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении реализовать масштабную программу демографического роста страны. Как ожидается в ближайшее время румынский Кабмин рассмотрит возможность увеличения так называемого «материнского капитала» и стимулирования рождаемости.