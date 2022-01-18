Пласт, Челябинская область, , 16:15 — REGNUM По подозрению в убийстве задержана жительница города Пласта (Челябинская область), сообщили 18 января в пресс-службе Росгвардии.

Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Уточняется, что убийство, в котором подозревают женщину, произошло ночью 15 января. Полиция передала Росгвардии сообщение о том, что в одном из домов Пласта женщина нанесла сожителю ножевое ранение.

На месте о случившемся рассказала девушка, гостившая у женщины и её сожителя, которые в определённый момент времени поругались.

«В какой-то момент женщина, знакомая свидетельницы происшествия, взяла со стола кухонный нож, ударив им главу семейства в область груди», — уточнили в Росгвардии.

Девушка позвонила в полицию. Мужчина, 21-летний гражданин Узбекистана, скончался на месте от ножевого ранения. Подозреваемую, 29-летнюю ранее судимую жительницу Пласта, задержали.

Орудие преступление было изъято прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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