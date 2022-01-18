Москва, , 16:10 — REGNUM Цены на «вторичку» подтягиваются вслед за новостройками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Жилье image4you

«Потенциал выравнивания пока не исчерпан и в отношении популярных районов и домов с удобными, современными планировками будет сохраняться в течение 2022 года. Однако спрос ограничивается платежеспособностью покупателей, которые не могут себе позволить существенного подорожания рассматриваемых квартир и домов. Поэтому можно ожидать стабилизации цен и небольшого увеличения в отношении привлекательных объектов», — сказал Цыганов.

В то же время, как полагает Цыганов, можно ожидать снижения цен низколиквидных объектов, расположенных в населенных пунктах и регионах, где наблюдается отток населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году в РФ не случится всплеска спроса на вторичное жилье.

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