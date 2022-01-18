Санкт-Петербург, 18 января, 2022, 16:44 — ИА Регнум. На кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга в Ломоносовском районе Ленинградской области сбили женщину-водителя, которая остановилась на проезжей части, ее автомобиль раздавило после ДТП. Об этом 18 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе дорожной полиции.

Vk.com/spb_today ДТП под Петербургом (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

ДТП произошло утром 18 января на 103 км внешнего кольца КАД. 35-летний водитель Skoda Octavia, двигаясь во второй полосе, наехал на стоящий в полосе автомобиль Honda Civic и на 26-летнюю женщину. По предварительным данным, пострадавшая вышла из автомобиля, чтобы закрыть капот, который открылся во время движения.

«После чего Honda без водителя ударила движущийся справа Daewoo Gentra под управлением 34-летнего мужчины, — уточнили в пресс-службе. — Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии».

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад», претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет.