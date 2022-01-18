Варшава, 18 января, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач сказал журналистам Polskie Radio, что ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной, несмотря на то, что напор нелегальных иммигрантов снизился.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

«Миграционный кризис удалось почти разрешить. Это удалось благодаря умелым действиям польских дипломатов. В частности, удалось перекрыть путь иммигрантам с Ближнего Востока в Белоруссию», — указал Пшидач.

При этом, он отметил, что ситуация все еще остается напряженной.

«Периодически пограничники задерживают новых и новых нелегалов, хоть их число и стало существенно меньше. Так что, расслабляться нельзя», — заключил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.