Москва, , 16:09 — REGNUM Валютные вклады в РФ на сегодня практически полностью потеряли доходность, но остаются привлекательными на случай серьезного понижения курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Курс валюты Галина Брусницына © ИА Красная Весна

«Привлечение средств в инвестиционные инструменты, такие как ценные бумаги, договоры инвестиционного и накопительного страхования жизни и другие, сдерживаются отсутствием четкого понимания итоговой доходности и недостаточными гарантиями сохранности средств. Это будет сдерживать переток средств консервативно настроенного населения на фондовый рынок», — сказал Цыганов.

Что касается валютных вкладов, то, как пояснил экономист, они практически полностью потеряли доходность и не покрывают современную инфляцию в США и Евросоюзе.

«Но они остаются привлекательными на случай серьезного понижения курса рубля. При этом обсуждение темы санкций вызывает опасения у части валютных вкладчиков», — добавил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов рассказал, что сдерживает приток средств на банковские депозиты.

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