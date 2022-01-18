Москва, 18 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В 2022 году в России вполне ожидаем рост рублевых средств граждан на счетах в банках, но не обязательно на депозитах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбережения

«Рост рублевых средств граждан на счетах в банках в 2022 году вполне ожидаем, но не обязательно на депозитах. Часть останется на накопительных счетах, и, очевидно, привлекательность таких вариантов сохранится. В условиях роста ключевой ставки банки поднимают проценты и по вкладам, и по накопительным счетам, при этом население не торопится фиксировать процент на депозитном счете, понимая, что рост еще будет продолжаться. Сдерживающие факторы — инфляция, проблемы с ростом реальных доходов, введение налога на вклады», — рассказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин рассказал, остается ли привлекательным для вложений российский фондовый рынок.