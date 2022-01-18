Нур-Султан, , 16:07 — REGNUM Жителей Алма-Аты через социальные сети призывают выйти 19 января на незаконный митинг. Об этом на странице департамента полиции Алма-Атинской области в Instagram сообщил комендант региона Серик Кудебаев.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Уважаемые земляки, призываю вас неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях», — заявил Кудебаев в видеообращении.

Он отметил, что разрешения на проведение акции не было. Те, кто в ней будет участвовать, попадёт под административную ответственность. Если акция будет сопровождаться нанесением вреда гражданам или организациям, то участникам будет грозить уголовная ответственность.

Кудебаев подчеркнул, что правоохранители будут пресекать все нарушения порядка.

Стоит отметить, что в Казахстане продолжает действовать режим чрезвычайного положения. Ситуация в стране нормализовалась, но правоохранители продолжают выявлять участников массовых беспорядков.

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