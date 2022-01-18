Москва, 18 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В 2022 году в России не приходится ждать всплеска спроса на вторичное жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«В ценовой гонке всегда есть регионы-лидеры. Я говорю о Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Калининграде. Здесь не так много действительно хороших вторичных предложений по приемлемой цене. Да, купить «однушку» с ремонтом времен СССР можно и в отдаленном районе столицы, но, приобретая недвижимость в столице, хочется большего. На качественные лоты в региональных центрах цена будет выше. Если захочется сэкономить, то следует предусмотреть немалые вложения в капремонт купленного жилья», — сказал Демин.

По его словам, в 2022 году покупатели «поубавят свои аппетиты».

«Многие, кто хотел приобрести жилье и имел финансовую возможность, сделали это в 2020—2021 годы, когда цены на новые квартиры только пошли вверх, а ипотечные ставки от государства были самыми выгодными. Именно поэтому всплеска спроса на вторичном рынке в 2022 году ждать не стоит», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что цены на вторичное жилье в РФ будут расти начиная с I квартала 2022 года.