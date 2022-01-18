Париж, 18 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон учредил французский институт (Institut Français) в Армении. Об этом сообщает министерство иностранных дел Франции в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Францию и Армению связывают уникальные связи на протяжении десятилетий и даже столетий. Чтобы еще больше укрепить двусторонние связи, Эммануэль Макрон учредил Institut Français», — говорится в заявлении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию совета экономического анализа (CAE), тысячи смертей удалось избежать благодаря санитарному пропуску, введенному во Франции.