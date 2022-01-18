Альметьевск, Татария, , 16:16 — REGNUM В городе Альметьевске днем 18 января в результате порыва теплопровода произошло аварийное отключение теплоснабжения. Без тепла вновь остались почти 3 тыс. человек, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

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О коммунальной аварии на улице Радищева в Альметьевске стало известно в 13:45 (мск). От теплоснабжения в настоящее время отключены 89 многоквартирных домов с населением 2945 человек, в том числе 623 ребенка, а также пять детских садов и две школы.

Завершить ремонтные работы планируют к вечеру 18 января.

По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха в Альметьевске сегодня составила около 6 градусов мороза, к вечеру ожидается —2°С.

ИА REGNUM напоминает, днем 14 января в Альметьевске без тепла остались на время проведения аварийных работ 36 многоквартирных жилых домов с населением 2543 человека, из них 847 детей. Также теплоснабжение было нарушено в детском саду, гостинице и врачебно-трудовой экспертной комиссии.

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