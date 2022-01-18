Москва, 18 января, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Продавцам вторичного жилья в РФ не приходится рассчитывать на ажиотажный спрос в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Иллюзий здесь строить не приходится, цены подрастут, начиная с конца I квартала. Думаю, что в пределах 5−7%. С другой стороны, прошлогоднее насыщение первичного рынка и вывод в продажу инвестиционных вторичных квартир могут стабилизировать ситуацию, — сказал Демин. — То есть цены, вероятно, поднимутся и будут держаться у свой верхней планки в течение года. При этом на ажиотажный спрос рассчитывать продавцам не стоит: кредиты подорожали, а значит, в целом покупка будет менее выгодной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ будет дешеветь вторичное жилье в депрессивных местностях.