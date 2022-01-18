Ярославль, , 16:04 — REGNUM В Ярославле завершён ремонт помещений самого старого здания комплекса областной детской клинической больницы. Ремонт стал возможен благодаря благотворительной помощи ПАО «Славнефть-ЯНОС», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коридор больницы после ремонта

Здание было построено в 1967 году. Работы по ремонту проводились в несколько этапов с 2019 по 2021 годы.

В течение 2021 года в медучреждении были отремонтированы кабинеты отоларингологического отделения, расположенного на третьем этаже трехэтажного корпуса. В рамках проекта удалось модернизировать системы освещения, канализации, водоснабжения и отопления, а также выполнить частичную перепланировку помещений. Полностью были отремонтированы две палаты с оборудованием отдельного санузла в одной из них, приведены в порядок хозяйственные комнаты.

Кроме того, полностью отремонтированы санитарные помещения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. А маленькие пациенты теперь смогут проводить свободное время в уютном игровом зале, оснащенном всем необходимым для досуга и развития детей: игрушками, удобной мебелью и мини-библиотекой.

Помимо этого, завершились работы и в правом крыле первого этажа. Косметический ремонт выполнили в кабинетах гинеколога и дневном стационаре лор-отделения, в помещении, где расположена кафедра медицинского университета, а также полностью заменили отопительную и внутреннюю канализационную системы. Обновлен и холл крыла — теперь он украшен яркими граффити с изображением животных.

Ранее был произведен ремонт в нефрологическом (март 2020 года) и неврологическом отделениях больницы (март 2021 года), проведены работы по восстановлению центрального входа и технического крыльца здания больницы, проведена работа по замене оконных блоков.

На имя генерального директора ЯНОСа Николая Карпова было направлено благодарственное письмо от главного врача ОДКБ Марины Писаревой.

«Благодарим руководство ПАО «Славнефть-ЯНОС» за бесценный подарок — возможность лечить детей в комфортных условиях, способствующих выздоровлению маленьких пациентов. Вместе с вами мы осуществили заветную мечту специалистов, пациентов и их родителей оказывать и получать высококвалифицированную медицинскую помощь в современных благоприятных условиях детского стационара», — подчеркнула Марина Писарева.

Капитальный ремонт в медучреждении — один из социальных благотворительных проектов ПАО «Славнефть-ЯНОС» в рамках Соглашения с Правительством Ярославской области.