Ярославль, 18 января 2022, 16:04 — REGNUM В Ярославле завершён ремонт помещений самого старого здания комплекса областной детской клинической больницы. Ремонт стал возможен благодаря благотворительной помощи ПАО «Славнефть-ЯНОС», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Здание было построено в 1967 году. Работы по ремонту проводились в несколько этапов с 2019 по 2021 годы.
В течение 2021 года в медучреждении были отремонтированы кабинеты отоларингологического отделения, расположенного на третьем этаже трехэтажного корпуса. В рамках проекта удалось модернизировать системы освещения, канализации, водоснабжения и отопления, а также выполнить частичную перепланировку помещений. Полностью были отремонтированы две палаты с оборудованием отдельного санузла в одной из них, приведены в порядок хозяйственные комнаты.
Кроме того, полностью отремонтированы санитарные помещения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. А маленькие пациенты теперь смогут проводить свободное время в уютном игровом зале, оснащенном всем необходимым для досуга и развития детей: игрушками, удобной мебелью и мини-библиотекой.
Помимо этого, завершились работы и в правом крыле первого этажа. Косметический ремонт выполнили в кабинетах гинеколога и дневном стационаре лор-отделения, в помещении, где расположена кафедра медицинского университета, а также полностью заменили отопительную и внутреннюю канализационную системы. Обновлен и холл крыла — теперь он украшен яркими граффити с изображением животных.
Ранее был произведен ремонт в нефрологическом (март 2020 года) и неврологическом отделениях больницы (март 2021 года), проведены работы по восстановлению центрального входа и технического крыльца здания больницы, проведена работа по замене оконных блоков.
На имя генерального директора ЯНОСа Николая Карпова было направлено благодарственное письмо от главного врача ОДКБ Марины Писаревой.
Капитальный ремонт в медучреждении — один из социальных благотворительных проектов ПАО «Славнефть-ЯНОС» в рамках Соглашения с Правительством Ярославской области.