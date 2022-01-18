Ростов-на-Дону, 18 января, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Волгоградскому подростку, обвиняемому в подготовке террористической атаки на одну из школ, врачи разрешили участвовать в судебном заседании. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда 18 января.

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«Подсудимый находился в медицинской организации специализированного типа временно. На основании медицинского заключения медицинского учреждения, психическое состояние [школьника] стабильно, и он может участвовать в судебном заседании. Ранее вынесенное решение о возврате дела было оспорено, но оставлено без изменения», — уточнили в суде.

ИА REGNUM сообщало, что суд вынес определение в отношении подростка, обвиняемого в подготовке теракта, а также незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Определение может быть обжаловано в Апелляционном военном суде.