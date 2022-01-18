Донецк, 18 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Никакой утечки химикатов на заводе «Стирол» в Горловке на территории Донецкой Народной Республики не зафиксировано. Об этом 18 января заявили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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«16 и 17 января миссия уточняла сообщения о вероятной утечке аммиака на заводе в населенном пункте Горловка. По наблюдениям СММ, обстановка была спокойной», — говорится в отчёте СММ, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Также отмечается, что миссия продолжит уточнять информацию.

Напомним, с 15 января украинские СМИ начали распространять информацию о потере «оккупантами» контроля над химическими препаратами, которые завозятся на Донбасс, что может стать причиной экологической катастрофы на востоке Украины.

Главное управление разведки Минобороны Украины в свою очередь заявило, что это возможно станет поводом «для расширения вооружённой агрессии» против Украины.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выразило признательность сотрудникам СММ за оперативный мониторинг ситуации и проверку информации.

«Призываем украинскую сторону прекратить спекуляции на «химической» теме, чтобы не вводить мировую общественность в заблуждение, и не запугивать местное население», — отмечено в сообщении пресс-службы.