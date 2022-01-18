Уфа, 18 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Владельцев банного комплекса, в бассейне которого утонул ребенок, осудили в Башкирии. Об этом 18 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

danyweis Бассейн

Сообщается, что 4 июля 2020 года в г. Мелеузе шестилетняя девочка находилась в банном комплексе со своим восьмилетним братом и бабушкой. В какой-то момент бабушка заметила отсутствие девочки и начала ее поиски. Тело девочки было обнаружено на дне бассейна, ребенок утонул.

В суде было установлено, что банный комплекс не отвечал нормам СанПиН и ГОСТ. Глубина бассейна превышала 60 см, которая допустима для детей в возрасте до семи лет, при этом в бассейне не было предупреждающих информационных стендов для посетителей, также не были разработаны правила посещения и поведения в бассейне, включая порядок посещения бассейна с детьми. В банном комплексе не было медицинского кабинета, тренера и инструктора. При этом исполнители услуг не знали правила безопасного поведения на воде, не владели навыками оказания первой медицинской помощи, навыками спасения на воде.

Отмечается, что сотрудники администрации комплекса были обязаны информировать отдыхающих о недопустимости оставлять несовершеннолетних без присмотра, делать по этому поводу посетителям замечания и требовать исполнения этих норм, в противном случае они должны были отказывать им в оказании услуг.

«Допущенные нарушения привели к тому, что ребенок, оставшись без присмотра, утонул в бассейне», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Один подсудимый свою вину признал.

Суд приговорил двух обвиняемых к двум годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год шесть месяцев, также с них была взыскана компенсация морального вреда в пользу родственников погибшего ребенка в размере двух млн рублей.