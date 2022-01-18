18 января 2022 | Время чтения 6 мин

Игорь Свирин, , 17:49 — REGNUM В Госдуме вновь озаботились обеспеченностью детей-сирот жильем. По поручению Вячеслава Володина была создана рабочая группа, которая выработает предложения для скорейшего решения проблемы. Ее возглавила бывшая уполномоченная по правам детей, а ныне вице-спикер Анна Кузнецова. На первом заседании депутат Кузнецова заявила, что задолженность по обеспечению детей-сирот жильем усугубляется с каждым годом.

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

Это происходит: «Несмотря на многочисленные поручения президента Российской Федерации, деятельные меры по их реализации не принимаются, сроки исполнения затягиваются, ответственность перекладывается на регионы. Остается невыполненным даже поручение 2018 года о разработке целевой программы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа», — добавила Кузнецова.

Анна Кузнецова Deti.gov.ru

Ранее члены совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей обнаружили, что при том что в течение 2018−2020 года официальное количество детей-сирот и оставшихся без попечения родителей сократилось на 15%, парадоксальным образом в очереди на жилье таких граждан становилось всё больше.

Тогда же в 2020 году глава Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя подготовленный ведомством бюллетень с оценкой эффективности правительственных мер в этой области сообщил: «На сегодняшний день в очереди на получение жилья стоит 193 тыс. человек, которые уже имеют право на это жилье и пока его получить не могут. В год предоставляется от 25 до 28 тыс. квартир, но очередь прирастает быстрее. Причем растет она почти во всех регионах. Если в прошлом году рост был отмечен в 72 регионах, то в этом году — уже почти в 100%».

Алексей Кудрин Дарья Драй © ИА REGNUM

Да простит читатель за столь пространное отступление, наш рассказ — о бывшей сироте, но прежде чем поведать ее историю, еще раз вернемся к депутатам. На следующем заседании рабочей комиссии парламентарии пришли к выводу, что до сих пор не удавалось решить жилищные проблемы сирот из-за отсутствия комплексной программы.

«Это отсутствие единого ведомства, ответственного за обеспечение жильем детей-сирот, отсутствие единых подходов и излишняя регламентация, недостаточное финансирование исполнения обязательств государства на фоне постоянного роста цен на жилье, дефицита необходимого жилого фонда, расхождение нормативов стоимости квадратного метра с фактической стоимостью», — перечислила вице-спикер.

Нашу героиню зовут Марина Кузьмина, ее злоключения начались еще во времена СССР. В 1980 году ее мать была лишена родительских прав. Марина и ее старшая сестра какое-то время жили у своего деда, а после его смерти их отдали в школу интернат. По законодательству тех времен, за девочками оставались родительская квартира, в которой они родились, и квартира деда. Отметим этот момент.

Когда наступил момент покидать школу-интернат, сестра Марины столкнулась с тем, что квартиры за ними не сохранили. Произошло это следующим образом. Их мать еще в 1979 году разменяла московскую трехкомнатную квартиру и перебралась в Ярославль. Девочек по этой причине выписали туда же, хотя фактически они сначала остались в Москве у деда, а потом в школе-интернате, поскольку к этому времени мать лишили родительских прав. Из-за того, что жили они там без регистрации, квартира деда за ними также не сохранилась.

Три года старшая Кузьмина искала правду, и только после обращения к Михаилу Горбачеву дело сдвинулось с мертвой точки. Получившие с самого верха пинок московские чиновники тут же нашли однокомнатную малогабаритную квартиру, куда до кучи прописали и Марину. Случилось это в 1989 году, когда пришел и Маринин черед покидать приют. Снова зафиксируем, что произошло это без ведома Кузьминой-младшей и в нарушение законодательства.

Между сестрами сложились неприязненные отношения, они не общаются до сих пор, поэтому, а также потому, что в той квартире жил муж старшей сестры, Марина никогда в ней не проживала. В 1993 году вышло постановление правительства Москвы об обеспечении жильем сирот, начиная с 1989 года выпуска. К этому времени уже мать одиночка, но по возрасту соответствующая критериям программы с помощью своей бывшей воспитательницы, подала документы на получение квартиры. Тогда же и директор школы-интерната написала ходатайство с просьбой предоставить во внеочередном порядке отдельное жилье Кузьминой.

В 1998 году, придя в департамент жилищной политики (в 2013 году переименован в департамент городского имущества ДГИ), женщина узнала, что пять лет стоит в общей очереди на жилье. То есть в 1993 году ее попросту обманули и тем самым лишили возможности обратиться в соответствующие органы для своей защиты.

Департамент городского имущества города Москвы Simondedovsk

Злоключения восьмидесятых можно списать на советских партократов, дальнейшее — на отягощенное советским тоталитаризмом лихолетье девяностых. Но уж во втором десятилетии века нынешнего, когда Россия уже встала с колен, и люди, как о том недавно обмолвился господин Кудрин, в среднем стали жить лучше, чем в СССР, отношение к таким, как Марина, должно быть другим? Ничуть не бывало!

Вот уже 30 лет Кузьмина живет «по чужим углам», например, в последние годы у подруги, а бывали в ее жизни периоды, когда и вовсе на улице. Тем не менее Марина продолжала бороться, обивала пороги городских ведомств, писала жалобы прокурорам, обращалась за защитой к депутатам и в суды.

Пусть читатель сам рассудит, кто поступил циничнее, обманувшие молодую девушку с маленьким сыном на руках чиновники лужковской эпохи или же пореформенного ДГИ собянинской поры. Чтобы не выдавать положенной Кузьминой квартиры, бюрократы придумали и до сих пор исполняют следующий финт.

От женщины требуют вопреки здравому смыслу и текущему законодательству предоставить для перерегистрации документы семьи старшей сестры, которая, конечно же, за столько-то лет разрослась, и некоторые ее члены не имеют никакого отношения к проблемам тридцатилетней давности. Марина их предоставить не может, и на этом основании в льготах ей отказывают.

Получается, что ни ДГИ, ни прокуратура не знают, что Кузьмина может подавать только личные документы. Более того, об этом не осведомлены и судьи первых инстанций, которые, под копирку штампуя предыдущие решения, раз от разу встают на сторону ДГИ. Кроме того, прокуроры пусть косвенно, но признают, что с Мариной поступают не по закону, однако защищать ее не торопятся.

Обществу каждый день рассказывают о неустанных заботах властей о благосостоянии народа. В связи с этим вновь вернемся к докладу счетной палаты. Аудиторы также сообщали, что некоторые сироты ждут жилья более 20 лет, а к ним прибавляются всё новые и новые нуждающиеся. И только чтобы погасить имеющуюся задолженность, государству понадобится 264 млрд рублей, в то время как выделяется лишь 10 млрд, да и те полностью не расходуются.

Получается, что при таких темпах реализации социальных обязательств перед гражданами Марина, которой после пенсионной реформы до выхода на заслуженный отдых остается еще 10 лет, вряд ли сможет хотя бы старость встретить в своей квартире? А ведь она уроженка Москвы, в которой только на «бордюринг» уже истрачено столько, что с лихвой хватило бы обеспечить жильем не то что сирот, а всех нуждающихся. А очередникам-немосквичам, видимо, и вовсе стоит уповать лишь на то, что под руководством Анны Кузнецовой создадут «единое ведомство» и «комплексную систему», а там, глядишь, дойдет черед и до них.