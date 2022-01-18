Орел, , 16:01 — REGNUM Прокуратура Орловской области направила в суд 56 исковых заявлений с требованием обязать региональный департамент здравоохранения обеспечить детей, страдающих диабетом, медицинскими изделиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Детский диабет Doctordiabet.ru

Орловские прокуроры проводят проверку информации, ранее появившейся в Сети, о нарушении прав больных диабетом детей на обеспечение медицинскими изделиями. В ходе проверки было установлено, что в сентябре — ноябре 2021 года несовершеннолетние пациенты несвоевременно обеспечивались медицинскими изделиями, в частности, тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови и расходными материалами для инсулиновых помп.

В настоящее время прокуратурой внесено представление первому заместителю председателя правительства Орловской области. В защиту прав детей органами прокуратуры в суд на данный момент направлено 56 исковых заявлений с требованием обязать департамент здравоохранения региона обеспечить их медицинскими изделиями.

«Результаты рассмотрения исков и дальнейшее исполнение судебных решений остаются на контроле прокуратуры вплоть до полного восстановления прав детей», — уточнили в прокуратуре.

Также прокуроры держат на контроле ход проверки, которую организовали органы Следственного управления Следственного комитета.

Отметим, что ранее прокуратурой уже вносились представления высокопоставленным чиновникам, в том числе губернатору, в связи с ненадлежащим лекарственным обеспечением льготников, в том числе детей. Так, после вмешательства прокуратуры в декабре 2021 — январе 2022 года были организованы конкурсные процедуры по закупке необходимых лекарств и медицинских изделий.

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