Москва, , 16:00 — REGNUM Нынешняя администрация США более реалистично рассматривает ситуацию вокруг урегулирования украинской ситуации, в том числе по вопросу особого статуса Донбасса. Об этом 18 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Лавров напомнил, что при предыдущей администрации Дональда Трампа в Вашингтоне и Госдепартаменте был специальный представитель, который занимался содействием украинскому урегулированию.

«У него были специфические взгляды на то, кто и что должен делать, взгляды, которые, прямо скажем, противоречили содержанию минского комплекса мер. Но на данном этапе, я уже этой темы касался, у нас есть основания полагать, что нынешняя администрация более реалистично смотрит на ситуацию вокруг украинского урегулирования», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прорабатывается