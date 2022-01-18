Москва, 18 января 2022, 16:00 — REGNUM Нынешняя администрация США более реалистично рассматривает ситуацию вокруг урегулирования украинской ситуации, в том числе по вопросу особого статуса Донбасса. Об этом 18 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
Лавров напомнил, что при предыдущей администрации Дональда Трампа в Вашингтоне и Госдепартаменте был специальный представитель, который занимался содействием украинскому урегулированию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прорабатывается