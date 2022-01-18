Варшава, 18 января, 2022, 15:59 — ИА Регнум. 23 человека, незаконного пересекавших границу Польши с Белоруссией, были задержаны за последние сутки. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 18 января.

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«Все 23 нелегальных иммигранта задержаны. Среди них удалось установить граждан Сирии, Ирака, Кубы, Палестины, Туркмении и Белоруссии», — говорится в сообщении пограничного ведомства Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.