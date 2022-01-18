Москва, , 15:59 — REGNUM Сегодня, 18 января, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,53%, до 76,49 рубля. Евро прибавляет 0,3%, торгуясь по 87,09 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Несмотря на негативную динамику, российская валюта в моменте торгуется выше вчерашних дневных уровней. Информационный фон носит смешанный характер.

С одной стороны, в Москве проходят сложные переговоры министров иностранных дел России и Германии, в которых немецкая сторона демонстрирует полное следование в кильватере американских обвинений в подготовке вторжения России на Украину и использовании «Северного потока — 2».

А с утра ещё активно обсуждалось сообщение американских СМИ об эвакуации российских дипломатов с Украины.

С другой стороны, стало известно, что США отказались от планов отключения России от SWIFT, хотя спекуляции на эту тему продолжатся. Поддержку рублю оказывает также продолжение ралли на рынке нефти.

Однако иностранные инвесторы, напуганные ростом геополитических рисков, продолжают выходить из российских активов, что продолжает давить на курс рубля.

На этом фоне Минфин РФ даже отказался от очередного размещения ОФЗ из опасений низкого спроса.

Впрочем, рубеж 77 рублей за доллар сохраняет свою силу, так что у рубля неплохие шансы вновь начать укрепление», — считает эксперт.

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