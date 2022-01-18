Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM Футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону» выплатил долги своим игрокам. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

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Прокурорская проверка выявила задолженность по заработной плате перед 35 работниками. Сумма долга превысила 3,6 млн рублей. Руководителю команды было внесено представление, по итогам рассмотрения которого нарушения были устранены. На юридическое лицо и руководителя некоммерческой организации наложен административный штраф в размере 40 тыс. рублей.

ИА REGNUM сообщало, что в 2019 году власти Ростовской области совместно с российским рэп-исполнителем Василием Вакуленко (Бастой) начали работу над возрождением клуба «СКА Ростов-на-Дону». Музыкант нашёл для команды инвестора.

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