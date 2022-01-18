Москва, 18 января, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Российского поэта, переводчика, эссеиста и прозаика Анатолия Наймана госпитализировали с обширным инсультом в реанимационное отделение. Об этом 18 января сообщила журналист и литературный критик Анна Наринская на своей странице в соцсети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

«Вчера, когда Анатолий Генрихович Найман выступал с докладом о Мандельштаме на конференции в ВШЭ, у него случился обширный инсульт. Он успел сказать всего несколько предложений», — написала она в своем сообщении.

Также Наринская уточнила, что в настоящее время поэта переводят из одной реанимации в другую, однако добавила, что прогнозы неутешительные.

Отметим, поэт, переводчик, эссеист Анатолий Найман родился в апреле 1936 года и является автором ряда книг в стихах и прозе.