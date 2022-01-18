Варшава, , 15:56 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 18 января опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 19 652 новых случая заражений коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 377 человек.

В больницах по состоянию на 18 января находятся 14 548 пациентов с COVID-19. Из них 1 562 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше зафиксировано 4 343 130 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом умерло 102 686 человек.