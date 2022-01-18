18 января 2022 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 17:50 — REGNUM В Южной Корее нарастает возмущение поведением мужчины, который устраивал ДТП ради получения страховки.

Борис Григорьев. Мошенник .1916 (фрагмент)

По сообщениям южнокорейских СМИ, 11 января органы правопорядка задержали мужчину в возрасте старше 30 лет, которого обвиняют в страховом мошенничестве.

Известно, что мужчина подстраивал дорожно-транспортные происшествия с июля 2018 года по октябрь 2021 года и «заработал» на этом более 34 млн вон (~$28,5 тыс.).

Отмечается, что мошенник получал страховые деньги за то, что якобы по вине водителя пострадал в ДТП, переходя через дорогу по пешеходному переходу. А на деле же мошенник сам старался не дать успеть водителям затормозить. После аварии он заставлял водителей признать аварию и даже проявлял наглость, угрожая сообщить об инциденте в полицию, если они не признают свою вину.

Дороги. Южная Корея cmkdream

Кроме того, он также застраховал себя от несчастных случаев и «заработал» таким образом около 15 миллионов вон (~$12,5 тыс.).

Арестовать преступника удалось после того как в прошлом году в один полицейский участок города Пусан поступило более трёх заявлений о дорожно-транспортных происшествиях от одного человека. Органы правопорядка сочли это подозрительным и запросили у страховых компаний детали выплат.

«Некоторые водители специально держатся ближе к тротуару и пытаются сбить пешеходов. Чаще всего такие случаи остаются неосвещенными, так как пострадавший не успевает запечатлеть номер автомобиля», — пишет sunny***.

«Если бы нечто подобное произошло прямо у меня на глазах, я бы не смог сказать — правда это или развод», — отмечает ckzk***.

«У водителей есть ум? Зачем они тормозят прямо на пешеходном переходе?» — интересуется 8488***.

«То, что его арестовали, здорово. Однако что насчет того, чтобы упечь его за решетку?» — вопрошает dsc5***.

«У меня недавно мама попала в подобную ситуацию. Ехала медленно, а тут откуда ни возьмись какой-то парень выбежал на дорогу», — сетует ycno***.

«Таких, как этот мужчина, — пруд пруди по стране», — отмечает sin2***.

«Я уверен, что если хотя бы раз накажут одного человека за подобные преступления «как надо», остальным будет неповадно», — уверяет imno***.

«Такие люди — паразиты», — пишет lala***.

«Кванджу — лидер по числу случаев страхового мошенничества», — утверждает schi***.

Кванджу. Южная Корея Ssr1115

«Из-за таких, как он, размер страховых взносов с каждым годом растет», — жалуется gimd***.

«Мошенники, вам не надоело таким заниматься?» — интересуется goli***.

«Таких нужно приговаривать к пожизненному!» — пишет mbc7***.

«Подобные случаи прекратятся только тогда, когда не водитель будет платить пешеходу, а пешеход водителю», — предполагает ksj4***.