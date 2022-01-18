Валерий Ходячий, 18 января 2022, 17:50 — REGNUM В Южной Корее нарастает возмущение поведением мужчины, который устраивал ДТП ради получения страховки.

Борис Григорьев. Мошенник .1916 (фрагмент)
Борис Григорьев. Мошенник .1916 (фрагмент)

По сообщениям южнокорейских СМИ, 11 января органы правопорядка задержали мужчину в возрасте старше 30 лет, которого обвиняют в страховом мошенничестве.

Известно, что мужчина подстраивал дорожно-транспортные происшествия с июля 2018 года по октябрь 2021 года и «заработал» на этом более 34 млн вон (~$28,5 тыс.).

Отмечается, что мошенник получал страховые деньги за то, что якобы по вине водителя пострадал в ДТП, переходя через дорогу по пешеходному переходу. А на деле же мошенник сам старался не дать успеть водителям затормозить. После аварии он заставлял водителей признать аварию и даже проявлял наглость, угрожая сообщить об инциденте в полицию, если они не признают свою вину.

Дороги. Южная Корея
Дороги. Южная Корея
cmkdream

Кроме того, он также застраховал себя от несчастных случаев и «заработал» таким образом около 15 миллионов вон (~$12,5 тыс.).

Арестовать преступника удалось после того как в прошлом году в один полицейский участок города Пусан поступило более трёх заявлений о дорожно-транспортных происшествиях от одного человека. Органы правопорядка сочли это подозрительным и запросили у страховых компаний детали выплат.

«Некоторые водители специально держатся ближе к тротуару и пытаются сбить пешеходов. Чаще всего такие случаи остаются неосвещенными, так как пострадавший не успевает запечатлеть номер автомобиля», — пишет sunny***.

«Если бы нечто подобное произошло прямо у меня на глазах, я бы не смог сказать — правда это или развод», — отмечает ckzk***.

«У водителей есть ум? Зачем они тормозят прямо на пешеходном переходе?» — интересуется 8488***.

«То, что его арестовали, здорово. Однако что насчет того, чтобы упечь его за решетку?» — вопрошает dsc5***.

«У меня недавно мама попала в подобную ситуацию. Ехала медленно, а тут откуда ни возьмись какой-то парень выбежал на дорогу», — сетует ycno***.

«Таких, как этот мужчина, — пруд пруди по стране», — отмечает sin2***.

«Я уверен, что если хотя бы раз накажут одного человека за подобные преступления «как надо», остальным будет неповадно», — уверяет imno***.

«Такие люди — паразиты», — пишет lala***.

«Кванджу — лидер по числу случаев страхового мошенничества», — утверждает schi***.

Кванджу. Южная Корея
Кванджу. Южная Корея
Ssr1115

«Из-за таких, как он, размер страховых взносов с каждым годом растет», — жалуется gimd***.

«Мошенники, вам не надоело таким заниматься?» — интересуется goli***.

«Таких нужно приговаривать к пожизненному!» — пишет mbc7***.

«Подобные случаи прекратятся только тогда, когда не водитель будет платить пешеходу, а пешеход водителю», — предполагает ksj4***.