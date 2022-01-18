Москва, 18 января, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Турция — одна из излюбленных стран не только для туризма российских граждан, но и для покупки недвижимости, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Ушедший 2021 год дал в совокупности несколько факторов, которые ещё больше привлекли россиян к покупке там жилья.

Это снижение курса лиры, выгодные ипотечные кредиты, возможность получить гражданство при покупке недвижимости более чем на 250 тысяч долларов.

Помимо этого, к концу года на территории РФ становится все меньше солнца и серьезно холодает, что ещё в большей мере склоняет граждан уезжать в более тёплые страны на зимовку.

Стоит отметить, что до мирового финансового кризиса 2007 года турецкая недвижимость тоже пользовалась крайней популярностью среди граждан РФ.

И сейчас история повторяется. Плюс и курс лиры располагает к покупке недвижимости в Турции», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские граждане в 2021 году купили в Турции почти 5,4 тыс. квартир и домов, что на 75% выше показателя 2020 года.

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