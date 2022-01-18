Москва, 18 января, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Переговорам по гарантиям безопасности в Женеве, ситуациям вокруг Ирана и Венесуэлы была посвящена встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и политического директора внешнеполитической службы ЕС, заместителя главы европейской дипломатии Энрике Мора в Москве. Об этом сообщает 18 января российский МИД.

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В МИД отметили, что Рябков и Мора обсудили итоги переговоров России и США в Женеве по формированию юридически обязательных долгосрочных гарантий безопасности на западном направлении.

Кроме того, они затронули перспективы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, а также ситуацию вокруг Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре МИД России представил проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Эти вопросы обсуждались сторонами 10 января в Женеве, затем 12 января на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе и 13 января — в Вене, на совещании Постоянного совета ОБСЕ.

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