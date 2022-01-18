Оренбург, 18 января, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Оренбурге с 1 февраля увеличится размер родительской платы за детские сады. Содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждений будет обходится родителям в 2170 рублей (максимальный размер) вместо 1481 рубля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Http://gradkostroma.ru Детский сад

Для сел, входящих в состав Оренбурга, размер родительской платы вырастет с 950 до 1627 рублей.

В администрации заострили внимание на том, что в городе родительскую плату не увеличивали с 2006 года. С 2011 года небольшое ежегодное увеличение было привязано к проценту официальной инфляции. Согласно расчетам, реальный размер расходов на одного ребенка в месяц в 2022 году, учитывая процент инфляции в размере 3,9%, составит 3894 рубля.

По словам чиновников, повышение платы за содержание детей в дошкольных учреждениях позволит улучшить условия пребывания воспитанников в детсадах и положительным образом отразиться на качестве их питания.