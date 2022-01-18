Москва, 18 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Во многом рост спроса российских граждан на турецкую недвижимость был обусловлен эффектом отложенного спроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отдых в Турции

«В 2020 году людям часто было не до покупки зарубежной недвижимости, к тому же физически выезд за рубеж был довольно сильно ограничен.

В 2021 году Турция наиболее активно снимала ограничения для въезда граждан РФ по сравнению со странами Европы, традиционно пользующимися у россиян популярностью, что и развернуло часть потока покупателей к турецкому берегу.

Дополнительно стимулировали россиян к покупке зарубежной недвижимости массовый переход сотрудников на удаленную работу, а также стремление защитить свои сбережения от обесценивания на фоне ослабления рубля и роста мировой инфляции.

Впрочем, последнее решение вряд ли можно считать оптимальным — всё-таки зарубежная недвижимость — довольно хлопотный актив

В то же время существуют значительные риски того, что покупатель не сможет пользоваться своим приобретением из-за эпидемических или политических осложнений», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году граждане России купили в Турции почти 5,4 тыс. квартир и домов, что на 75% выше показателя 2020 года.

Читайте также: Спрос на квартиры и дома в Турции среди граждан России вырос на 75%