Москва, 18 января, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, существенно ограничивающий рекламу детского питания, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Согласно поправкам, «реклама продуктов детского питания не должна представлять их в качестве полноценных заменителей женского молока и содержать утверждение о преимуществах искусственного вскармливания детей».

Реклама пищевых продуктов, предназначенных для организации питания детей первого года жизни, должна содержать сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов, предлагается прописать в законе.

Также запрещается реклама детских молочных смесей (заменителей женского молока), предназначенных для вскармливания детей в возрасте от 0 до 12 месяцев жизни, «включая продвижение продукции в местах продаж, в том числе с помощью использования специальной выкладки товара, купонов на скидку, бонусных товаров, распродаж, продаж по сниженным ценам, продаж ниже себестоимости и в виде нагрузки при покупке иных товаров, а также путем раздачи образцов или иных средств продвижения товаров непосредственно потребителю».

При этом реклама детского питания на конференциях и в медучреждениях не запрещается.

Законодатели рассчитывают, что мера будет способствовать популяризации грудного вскармливания.

Вместе с тем в ходе дискуссии депутаты обратили внимание на то, что система советских молочных кухонь практически разрушена.