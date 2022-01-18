Уфа, 18 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Более 20 автомашин и десять автобусов застряли на заснеженных дорогах в Башкирии. Об этом 18 января сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Lenobl.ru Уборка дороги от снега

Спасатели республики получили десять обращений о застрявших в снегу более 20 автомашин и десяти автобусов из-за неблагоприятных погодных явлений. Так, информация поступала из Бирского, Чекмагушевского, Белебеевского, Мелеузовского, Бижбулякского, Кармаскалинского и Туймазинского районов.

Пять обращений были отработаны, дороги были расчищены. Автотранспортные средства продолжили свой путь.

На контроле остаются еще пять обращений, в результате которых помощь требуется пяти автобусам и нескольким автомашинам.

К счастью никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидается снег, метель, гололед. На автодорогах может образоваться гололедица, снежный накат, местами снежные заносы.