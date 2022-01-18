Москва, 18 января, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Ольга Любимова доложила президенту России Владимиру Путину о судьбе старейшей киностудии «Ленфильм». По ее словам, дела на петербургской площадке идут «всё лучше и лучше». Об этом 18 января сообщили в пресс-службе Кремля.

Lenfilm.ru Ленфильм

Как уточнила министр, команда «Ленфильма» выполнила огромную работу, чтобы вернуть «золотую коллекцию» киностудии, борьбу за которую начал еще в 2014 году экс-гендиректор студии Эдуард Пичугин, а также были поддержаны три новых фильма.

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"Мы собрали там [на киностудии] всех мастеров. Вообще, планируем, что это будет единое пространство, куда будут приходить ребята, получать допобразование, смотреть кино», — пояснила Ольга Любимова.

На вопрос президента о финансовом состоянии киностудии, которая длительное время не могла расплатиться с долгами и кредитом (перед банком ВТБ — 2,2 млрд рублей, перед другими кредиторами 90 млн рублей, — прим. ред.), министр культуры уточнила, что «Ленфильм» реализовал непрофильный актив. Рачьи идет об участке земли в 10 га на улице Тамбасова, который 1 сентября 2021 года был продан за 1,5 млрд рублей. Вскоре там будет возведено жилье.

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"У нас появились средства на то, чтобы восстановить студию и привести в порядок, отремонтировать. У нас полностью сданы наши павильоны в аренду до конца года. И дальше стоит очередь из российских продюсеров, — подчеркнула Любимова. — Всё работает, всё кипит. Там за них [за павильоны] борются. Теперь мне звонят продюсеры и просят повлиять».