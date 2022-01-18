Екатеринбург, 18 января 2022, 15:47 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил нового министра международных и внешнеэкономических связей региона. Им стал Вячеслав Ярин, сообщает областной департамент информполитики.
Ярин родился в Первоуральске в 1978 году. Высшее образование он получил в Уральском юридическом институте МВД, а 2013 году Президентскую программу подготовки управленческих кадров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министром был Василий Козлов. Он назначен заместителем губернатора.
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