Екатеринбург, 18 января, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил нового министра международных и внешнеэкономических связей региона. Им стал Вячеслав Ярин, сообщает областной департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Ярин родился в Первоуральске в 1978 году. Высшее образование он получил в Уральском юридическом институте МВД, а 2013 году Президентскую программу подготовки управленческих кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министром был Василий Козлов. Он назначен заместителем губернатора.