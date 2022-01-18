Целинский район, Ростовская область, 18 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Ростовский суд повторно рассмотрел дело о махинациях с жильём для сирот в отношении главы администрации Целинского района. Экс-чиновнику назначен штраф за превышение должностных полномочий.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году бывший глава администрации Целинского района, выдавший непригодные для проживания квартиры сиротам, избежал наказания. Он был признан виновным в халатности, однако освобождён от уплаты штрафа в размере 80 тыс. рублей «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования».

На этот раз уголовное дело было переквалифицировано на более тяжкую статью. Вместо реального наказания Целинский районный суд назначил обвиняемому в превышении должностных полномочий 300 тыс. рублей штрафа, пишет «Коммерсант».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году глава муниципалитета подписал акты приёма-передачи жилья для детей-сирот. При этом десять квартир не соответствовали никаким нормам: площадь не дотянула до минимальной, в помещениях отсутствовали коридоры, выход из санузла расположен напрямую в жилую комнату. Многоквартирный дом был построен с нарушениями. Стоимость абсолютно непригодного жилья превысила 9 млн бюджетных рублей.