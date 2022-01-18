Москва, , 15:44 — REGNUM Из-за ситуации в Казахстане цены на уран выросли, и не ожидается, что будут падать. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 18 января заявил управляющий директор фонда CARF Андрей Сырчин.

Рост цен Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В целом, мы считаем, цены на уран ещё вырастут, тем более при сбое логистических цепочек. И мы ещё увидим дефицит на рынке. Естественно, потребители будут пытаться купить его про запас, при том, что мы не знаем, чем закончится ситуация в Казахстане. Поэтому ожидаем повышенный спрос», — отметил эксперт.

Однако, он не рекомендует идти в урановый бизнес с точки зрения инвестиций, поскольку он очень узкий, игроков мало, и сложно будет выйти.

«При наступлении изобилия, сбоя поставок, или истории, похожей на Казахстан, бумаги могут стать достаточно волатильными. И принимать решение, когда в них входить, а когда выходить очень сложно, так как информации мало. Поэтому на месте частных инвесторов, я бы держался подальше, передав инициативу профессиональным управляющим фондам. Они активно отслеживают все тренды и бумаги, как к примеру и мы, внимательно смотрим за акциями в Казахстане», — добавил Сырчин.