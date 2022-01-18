Москва, , 15:43 — REGNUM Порты Крыма едва ли можно назвать самыми удобными для торговли с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Порты не очень удобны, даже если отбросить фактор политических рисков, связанных с возможными санкциями против компаний, отправляющих через них грузы или провокаций со стороны украинских пограничных кораблей.

Всё-таки, даже с учетом ввода в строй Крымского моста, регион не очень удобно расположен для доставки из него грузов в другие российские регионы по сравнению с портами Азовского моря и черноморского побережья Кавказа.

Естественно, удлинение транспортного плеча ложится на итоговую стоимость доставляемых грузов.

Соответственно, чтобы обеспечить загрузку портов Крыма, придется предлагать контрагентам не только политические мотивы, как в случае с Сирией, но и более привлекательные тарифы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, договоренность о сотрудничестве по целому ряду направлений достигнута между властями Республики Крым и делегацией Сирийской Арабской Республики.

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