Нарьян-Мар, 18 января, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В 2022 году в Ненецком автономном округе на поддержку оленеводов направят 108,3 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации округа, деньги пойдут на создание производственных баз на пути кочевий для семейно-родовых общин. Также они пойдут на оборудование мастерской по обработке и переработке шкур северного оленя в посёлке Нельмин Нос.

bada_yidi Оленевод

«Оленеводство для нашего региона — главная отрасль сельского хозяйства. Поэтому в первую очередь мы должны поддержать людей, которые трудятся в тундре», — отметил глава региона Юрий Бездудный.

На сегодняшний день в окружном оленеводстве занято более 800 человек, в том числе в СПК более 600, в СРО более 150 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, из бюджета РФ могут потратить порядка 1 млрд рублей на цифровизацию оленеводства.