Оренбург, 18 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области минимального размера оплаты труда в 2022 году составляет 15 973,50 рублей (с учетом районного коэффициента). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

ИА REGNUM Деньги

За год МРОТ вырос на 8,6%. Стоит отметить, по России МРОТ составляет 13 890 рублей.

За последние пять лет в Оренбуржье увеличение МРОТ произошло почти вдвое. В 2017 году минимальный размер оплаты труда был равен 8625 рублей.