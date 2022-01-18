Белгород, 18 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Стили общения античных людей и современных пользователей социальных сетей проанализировали историки Белгородского государственного университета. Учёные считают, что у этих коммуникаций есть много общего, сообщили ИА REGNUM 18 января в пресс-службе вуза.

Огюст Роден. Мыслитель.1880—1882

Для анализа историки обратились к письмам IV—VI веков, были изучены записи позднелатинских государственных деятелей, языческих и христианских лидеров и литераторов того времени — Авсония, Сидония Аполлинария, Аврелия Августина и других. По мнению учёных, в письмах обозначены сходные с современными проблемы, вызванные глобальными переходными процессами цивилизации.

«В наше время общение зачастую сводится к коротким сообщениям в социальных сетях с массой грамматических ошибок. На этом фоне представители современной интеллектуальной элиты, соблюдающие языковые нормы и формы вежливости, порой выглядят так, как воспринимались позднеантичные образованные аристократы невежественными массами», — пояснила руководитель исследования профессор Елена Литовченко.

Историки уверены, что параллель между античными письмами и общением в соцсетях можно провести в плане утраты традиционных нравственных ориентиров и смены мировосприятия людей.