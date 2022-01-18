Кишинёв, , 15:41 — REGNUM Экономическая политика президента Молдавии Майи Санду и её правительства привела к тому, что внутренние госзаймы стали дороже почти в три раза, чем год назад. Об этом 18 января заявил бывший премьер-министр республики Ион Кику.

Ион Кику Presedinte.md

«Чтобы иметь возможность платить зарплаты и пенсии, безграмотная власть заняла на внутреннем рынке на 91 день под 9,98%, что в 2,63 раза дороже для бюджета чем в сентябре (3,42%) и в 2,66 раза чем в январе 2021 г. (3,37%)», — написал эксперт.

Он напомнил, что Санду ранее обвинила предшественников в «международной изоляции» Молдавии и заявила, что преодолела это. Кику задался вопросом: о чем глава государства договаривается во время частых поездок за рубеж, если приходится переплачивать за внутренние кредиты.

Напомним, Санду, став президентом, добилась, чтобы в июле 2021 года прошли досрочные выборы в парламент республики, в ходе которых победила основанная ей партия «Действие и солидарность». После этого парламент совместно президентом приняли ряд законов, которые в оппозиции называют «узурпацией власти». Санду заявляет, что это помогло вывести страну из «изоляции».