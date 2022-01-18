Вашингтон, , 15:37 — REGNUM В период с 18 по 20 января государственный секретарь США Энтони Блинкен приедет в Берлин и Киев. Об этом 18 января сообщает пресс-служба американского Государственного департамента.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Киев и Берлин с 18 по 20 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время своего визита на Украину американский госсекретарь проведет встречи украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИД страны Дмитрием Кулебой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возможное усиление обороноспособности Украины обсудил на встрече с двухпартийной делегацией Конгресса США глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.