Йошкар-Ола, 18 января, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Марий Эл возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Пресс-служба СУ СКР по Марий Эл Бетонная перегородка

По предварительным данным, 17 января в Волжске на одном из предприятий проводили демонтаж оборудования. В процессе работ обрушилась часть бетонной армированной перегородки, в результате погиб 41-летний сварщик-монтажник.

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на жилищной стройке в Чебоксарах произошёл смертельный несчастный случай. Проверка проводится по факту смерти рабочего в жилищном комплексе «Акварель» в Чебоксарах. Предварительно установлено, что 13 января на строительстве многоквартирного дома при спуске через шахту упал бетонный лестничный марш, придавив находившегося внизу 26-летнего монтажника. Рабочий погиб на месте происшествия.

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