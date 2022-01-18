Женева, Швейцария, 18 января, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает в своем отчёте, что Афганистан переживает беспрецедентный гуманитарный кризис и что его хрупкая система здравоохранения по-прежнему остро нуждается в поддержке.

В больнице

В отчете, опубликованном 17 января, говорится, что фонд реагирования на чрезвычайные ситуации Организации Объединённых Наций с ноября 2021 по январь 2022 года выделил около 45 миллионов долларов ВОЗ и ЮНИСЕФ для поддержки 2149 медицинских учреждений в 31 провинции Афганистана.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в медицинские учреждения были направлены медикаменты, медицинское оборудование, а также топливо для отопления в суровую зиму. Бюджет также включал и другие операционные расходы, в том числе заработную плату около 25 000 медицинских работников.

ВОЗ подчеркивает, что в Афганистане ещё много проблем, которые необходимо решить. В настоящее время страна сталкивается со вспышками диареи, кори, лихорадки денге, коронавирусной инфекции и малярии, которые увеличили нагрузку на хрупкую систему здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что несмотря на эти усилия, более 1200 медицинских учреждений и более 11 000 медработников не охвачены операциями организации.

Эти предупреждения высказаны на фоне того, что в Афганистане распространяется четвертая волна коронавируса в дополнение к недавним политическим потрясениям и распространению бедности и безработицы. Большинство медицинских центров по борьбе с коронавирусом в Афганистане закрылись, а лекарств и медицинского оборудования катастрофически не хватает.