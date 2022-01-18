Казань, 18 января, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Вратарь казанского «Рубина» Иван Коновалов стал игроком шотландского клуба «Ливингстон». Об этом 18 января сообщает пресс-служба шотландской команды.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вратарь ФК «Рубин» Иван Коновалов

Отмечается, что стороны подписали контракт, рассчитанный на полтора года.

Коновалов выступал в составе «Рубина» с 2018 года. На его счету 20 матчах, в которых он пропустил 19 голов. Ранее он уходил в аренду в «Урал».

«Ливингстон» занимает восьмое место в текущем сезоне чемпионата Шотландии. Команда в 20 матчах набрала 20 очков.