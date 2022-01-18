Москва, , 15:34 — REGNUM Сценарий воровства газа Киева у России исключать нельзя, но он был бы с украинской стороны большой ошибкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Газ для Украины

«В случае отбора дополнительных объёмов газа из трубы у Газпрома будет законный повод остановить транзит.

Тем более, что даже без учета заблокированного пока газопровода «Северный поток — 2» есть достаточные мощности для того, чтобы перенаправить объёмы, идущие сейчас через Украину.

При этом европейцам, с учетом довольно сложной ситуации на региональном рынке газа будет очень сложно принять в таком споре украинскую сторону.

По итогам всех этих стрессов цена в Европе возрастет, а значит, и стоимость так называемого «реверсного» газа для Украины также возрастет.

Скорее, в ситуации острой нехватки газа «Нафтогаз» предпочтет отключить часть внутренних потребителей, либо под предлогом неуплаты, либо симулировав поломки», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская компания «Нафтогаз» может начать «отбор» транзитного газа из России при остром дефиците «голубого топлива» на Украин, заявила бывшая и. о министра энергетики Украины Ольга Буславец.

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