Москва, 18 января 2022, 15:34 — REGNUM Сценарий воровства газа Киева у России исключать нельзя, но он был бы с украинской стороны большой ошибкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Газ для Украины
Газ для Украины
«В случае отбора дополнительных объёмов газа из трубы у Газпрома будет законный повод остановить транзит.
Тем более, что даже без учета заблокированного пока газопровода «Северный поток — 2» есть достаточные мощности для того, чтобы перенаправить объёмы, идущие сейчас через Украину.
При этом европейцам, с учетом довольно сложной ситуации на региональном рынке газа будет очень сложно принять в таком споре украинскую сторону.
По итогам всех этих стрессов цена в Европе возрастет, а значит, и стоимость так называемого «реверсного» газа для Украины также возрастет.
Скорее, в ситуации острой нехватки газа «Нафтогаз» предпочтет отключить часть внутренних потребителей, либо под предлогом неуплаты, либо симулировав поломки», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская компания «Нафтогаз» может начать «отбор» транзитного газа из России при остром дефиците «голубого топлива» на Украин, заявила бывшая и. о министра энергетики Украины Ольга Буславец.

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