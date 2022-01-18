Екатеринбург, 18 января, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Новым заместителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева стал Василий Козлов, ранее являвшийся министром международных и внешнеэкономических связей региона. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Это кресло стало вакантным после назначения Олега Чемезова на пост вице-губернатора. Козлов родился в Свердловске в 1973 году.

Областное министерство международных и внешнеэкономических связей он возглавлял с января 2018 года.