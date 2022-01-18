Санкт-Петербург, 18 января, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Из отдела петербургской полиции отпустили художника Ивана Васильева, который слепил из снега арт-объект в виде «фекалии» на Марсовом поле, являющемся местом массового захоронения. Об этом 18 января ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженный газон на Марсовом поле

«Васильева отпустили из отдела», — уточнил собеседник агентства добавив, что ему выдано обязательство о явке.

Как сообщают знакомые художника, сейчас Иван Волков вернулся домой к родителям, в Москву.

Напомним, 16 января 29-летний московский художник Иван Васильев был задержан в Петербурге после того как он слепил и сфотографировал спорную арт-инсталляцию на Марсовом поле. Несмотря на то, что автор, по его словам, не вкладывал смысл в свою работу, многие в ней увидели отражение проблем Северной столицы этой зимой. Так или иначе, художник не учел, что своим поступком, по мнению полиции, он нарушил Уголовный кодекс, а именно совершил надругательство над местами захоронения.

Напомним, на Марсовом поле в Петербурге погребены петроградские рабочие, погибшие во время подавления Ярославского восстания 6−21 июля 1918 года, участники обороны Петрограда от войск генерала Юденича и многие другие революционеры.

Иван Васильев — живописец, график, скульптор, автор паблик-арта. В практиках ведет размышления о проблемах прекариата, изображает обычных людей, художников, мигрантов, социально незащищенные группы. Выпускник МГХПА им. С.Г. Строганова на отделении скульптуры и Института Современного Искусства (ИСИ).